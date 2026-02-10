MSC-Report warnt vor „Politik mit der Abrissbirne“ – Europa besonders pessimistisch

Zwei Drittel der Deutschen halten die USA unter Trump dem Report zufolge für ein weniger zuverlässiges NATO-Mitglied als noch in früheren Jahren. Die Werte stammen aus dem November 2025 – also vor der Grönland-Debatte um den Jahreswechsel. 22 Prozent gaben an, dass sich die US-Zuverlässigkeit nicht verändert habe, 8 Prozent gaben an, sie habe sich unter Trump verbessert. Auch bei anderen Ländern überwiegt die Skepsis: „Tatsächlich geben etwa die Hälfte bis zwei Drittel der Befragten in ausgewählten europäischen Ländern und Kanada an, dass die USA ein weniger verlässliches NATO-Mitglied geworden sind“, heißt es im Bericht.

Der US-Botschafter bei der NATO, Matthew G. Whitaker, bezeichnete Grundthesen des Reports als „komplett falsch“. „Wir versuchen nicht die NATO zu demontieren“, sagte er. Ziel des Fünf-Prozent-Ausgabenziels sei eine Stärkung der Allianz. Trump wolle aber nicht, dass US-Steuerzahler die Last der Sicherheit in Europa trügen. Das gelte auch für Ungleichgewichte in Handelsströmen. „Der Begriff Trittbrettfahren ist der richtige Begriff, wenn es um Sicherheit und Handel geht“, sagte Whitaker.

Die Münchner Sicherheitskonferenz findet vom 13. bis 15. Februar 2026 statt. Nach Angaben der Konferenzleitung hatten eine Woche vor Beginn 65 Staats- und Regierungschefs zugesagt. Zudem standen mehr als 90 Außen- und Verteidigungsminister auf der Gästeliste der Konferenz, die wie jedes Jahr im Hotel Bayerischer Hof stattfindet. Zu den prominentesten Gästen dürfte US-Außenminister Marco Rubio zählen. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll nach München kommen. Erstmals wird Friedrich Merz (CDU) als deutscher Bundeskanzler an der Konferenz teilnehmen und die Sicherheitspolitik seiner Regierung vorstellen.