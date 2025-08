Mindestens 68 Tote bei Unglück mit Flüchtlingsboot vor Jemen

Nach dem Untergang eines Bootes mit Migranten an Bord vor der Küste des Jemen ist die Zahl der Todesopfer nach UN-Angaben auf mindestens 68 gestiegen. An Bord des gekenterten Boots hätten sich 157 Menschen befunden, nur zwölf davon seien bisher gerettet worden, erklärte der für den Jemen zuständige Vertreter der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Abdusattor Esoev, am Montag in der Früh. Die anderen Passagiere würden weiterhin vermisst.

von APA