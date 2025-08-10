Mietbeihilfe für Häftlinge in Wien sorgt für Kritik

"Die Unterstützung bei erneuter Integration in den Wohnungsmarkt wäre mit höheren Kosten verbunden, als die Wohnmöglichkeit über den entsprechenden Zeitraum zu erhalten", so Hacker zur "Kronen Zeitung". Benötigen Personen nach der Haft etwa Obdachlosenquartiere oder Sozialbetreuung, sei das aufwendiger und teurer, führte sein Sprecher gegenüber der APA aus. Im Vorjahr kam die Regelung laut dem Zeitungsbericht bei 31 Häftlingen zur Anwendung, was Kosten von rund 54.000 Euro verursachte.

In ihrem Regierungsprogramm hat sich die rot-pinke Stadtregierung darauf verständigt, die vielkritisierte Wiener Mindestsicherung zu evaluieren. Die Wiener ÖVP forderte die Koalition nun dazu auf, bei der Regelung für Häftlinge umgehend nachzuschärfen. "Dass Steuerzahler dafür aufkommen, während Straftäter ihre Haftstrafe absitzen, ist für viele schlicht unverständlich", bemängelten Klubobmann Harald Zierfuß und Sozialsprecherin Ingrid Korosec. Wien dürfe "nicht länger der Sozialmagnet Österreichs" sein.

Die Kritik des Wiener FPÖ-Obmanns Dominik Nepp richtet sich vor allem gegen Sozialstadtrat Hacker, dem er "Ignoranz und Präpotenz" vorwarf. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sei aufgefordert, ihn aus dem Amt zu entfernen. "Es braucht in der nächsten Sitzung des Wiener Gemeinderates einen Misstrauensantrag gegen Hacker", meinte Nepp weiters. Die ÖVP sei aufgerufen, diesen mitzutragen - alles andere sei ein "weiterer Verrat an den Wienerinnen und Wienern".