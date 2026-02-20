Meinl-Reisinger besucht Ukraine kurz vor Kriegsjahrestag

Die Ukraine erlebt aktuell den kältesten Winter seit vielen Jahren mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad. Gleichzeitig verübt Russland massive Angriffe auf die Energieinfrastruktur. "Die russischen Angriffe finden gerade mit einer ungeheuerlichen Brutalität statt", betonte Meinl-Reisinger. Allein in Kiew sei eine halbe Million Menschen "ohne Strom, ohne Elektrizität, ohne Heizung, denen der Kältetod droht - und das trotz laufender Friedensverhandlungen". Besonders in Kiew ist die Lage dramatisch. In vielen Wohnungen hat es Minusgrade. Rund eine halbe Million Menschen ist aus der Stadt geflüchtet.

"Ich bin der Meinung, Politik sollte nicht im Elfenbeinturm passieren, sondern man soll sich vor Ort ein Bild der Lage machen", begründete Meinl-Reisinger ihren mittlerweile vierten Besuch in der Ukraine seit Amtsantritt. Sie wolle auch angesichts des Jahrestags "ein Zeichen der Unterstützung und Solidarität setzen. Das tun wir, und zwar in einer sehr breiten Allianz", verwies die Außenministerin auf die Teilnahme von Ernst Gödl (ÖVP), Pia Maria Wieninger (SPÖ), Henrike Brandstötter (NEOS) und David Stögmüller (Grüne) an der Reise.

Ursprünglich hätte auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) mitfahren sollen. Seine Teilnahme wurde jedoch aus terminlichen Gründen abgesagt. Stocker hatte Ende Jänner mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefonat über den bevorstehenden Besuch gesprochen. Selenskyj hatte dabei erneut eine EU-Mitgliedschaft seines Landes schon 2027 gefordert. "Der EU-Beitritt der Ukraine ist eine der wichtigsten Sicherheitsgarantien nicht nur für uns, sondern für ganz Europa", hatte Selenskyj mitgeteilt.

Selenskyj hatte sich bei Stocker auch für die von Österreich bereitgestellte Hilfe bedankt. Österreich hatte die humanitäre Hilfe kurz zuvor um weitere drei Millionen Euro aufgestockt. Das Geld komme dem Roten Kreuz, UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) und dem UNO-Kinderhilfswerk UNICEF für die Winterhilfe zugute, erläuterte Meinl-Reisinger. Die Mittel wurden aus der österreichischen Katastrophenhilfe freigegeben. Der Auslandskatastrophenfonds (AKF) beträgt nach Angaben des Außenministeriums heuer 35 Millionen Euro. Im Jahr 2022 seien es noch 409 Millionen gewesen.

"Es geht um unsere eigene Sicherheit", erklärte Meinl-Reisinger, warum es für Österreich wichtig sei, die Ukraine zu unterstützen. Es sei kein "Dahergerede, wenn wir sagen, in der Ukraine wird auch unsere Sicherheit, unsere Freiheit in Europa verhandelt." Es bestehe die Sorge, dass der russische Präsident Wladimir Putin auf dem Verhandlungstisch erreichen würde, was er seit dem Überfall auf die Krim 2014 nicht erreichen konnte: Dass Putin "nur eine Atempause schöpft und weitermacht, weil sein Maximalziel die Vernichtung der Ukraine ist. Und das bedroht auch unsere Sicherheit".

Österreich habe außerdem "massive wirtschaftliche Interessen beim Wiederaufbau", sagte sie weiter. Es seien 1.000 österreichische Unternehmen in der Ukraine tätig, 200 mit Niederlassungen. "Wir wollen eine Rolle übernehmen, Verantwortung, aber natürlich auch für Österreich wirtschaftliche Chancen ermöglichen." Die österreichischen Warenexporte sind laut Wirtschaftskammer im Vorjahr um geschätzte 16,7 Prozent gestiegen. Sie haben auch das Vorkriegsniveau übertroffen.

Die FPÖ, die als einzige Nationalratspartei nicht an der Reise von Meinl-Reisinger teilnimmt, fordert eine Einstellung der Ukraine-Hilfe. Das Außenministerium beziffert die gesamte bilaterale österreichische Unterstützung für die Ukraine seit Februar 2022 mit mehr als 347 Millionen Euro an staatlicher finanzieller und humanitärer Hilfeleistung. Einbezogen sind dabei die Ukraine und ihre besonders betroffenen Nachbarstaaten. Nicht eingerechnet ist Österreichs Anteil an den EU-Hilfen.

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) kommt in seinen Berechnungen - inklusive bilateraler und über das EU-Budget abgewickelter Hilfen - bis Ende 2025 auf einen österreichischen Gesamtbeitrag in Höhe von 3,26 Milliarden Euro. Ein großer Teil der österreichischen Hilfe fließt in die Versorgung der Vertriebenen. 94.000 Ukrainerinnen und Ukrainer leben aktuell in Österreich, knapp 30.000 befinden sich in der Grundversorgung. Aufgrund seiner Neutralität leistet Österreich keine Militärhilfe.

Der Krieg geht unterdessen mit unverminderter Härte weiter und fordert einen hohen Blutzoll. Militärexperten schätzen, dass pro Monat auf russischer Seite rund 35.000 Soldaten sterben, verwundet oder vermisst werden. Auf der ukrainischen Seite sollen es ungefähr ein Drittel bis die Hälfte davon sein. Russland macht seit seinem Großangriff am 24. Februar 2022 stetig Geländegewinne. Zuletzt gelang den ukrainischen Streitkräften, etwas Boden zurückzuerobern. Das lag vor allem an der Abschaltung der Starlink-Internetverbindung für die Russen. Diese versuchen das Manko auszugleichen, etwa mit sogenannten Stratosphärenballonen als fliegende WLAN-Knotenpunkte. China arbeitet außerdem an einer Alternative zu Starlink. "Die ersten Abnehmer werden die Russen sein", hatte Bundesheer-Experte Markus Reisner unlängst gegenüber Journalisten prognostiziert.

Diese Woche fanden unterdessen erneut US-vermittelte Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in Genf statt. Diese Gespräche brachten keinen Durchbruch. Im Gegenteil: Selenskyj wirft Russland vor, die Verhandlungen zu verzögern und an einem Frieden nicht wirklich interessiert zu sein.