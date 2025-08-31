News Logo
Mehrere Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Palästinenser nach israelischem Angriff in Gaza
©AFP, APA, OMAR AL-QATTAA
Israelische Streitkräfte haben die Vororte von Gaza-Stadt aus der Luft und vom Boden aus angegriffen. Im gesamten Gazastreifen wurden nach Angaben der von der radikal-islamischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden am Sonntag mindestens 18 Menschen bei israelischen Angriffen getötet. 13 von ihnen starben demnach in der Nähe einer Hilfsstation im Zentrum des Küstenstreifens bei dem Versuch, an Lebensmittel zu gelangen. Zwei kamen in einem Haus in Gaza-Stadt ums Leben.

Ein Sprecher des israelischen Militärs erklärt, die Berichte würden geprüft. Das Sicherheitskabinett von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will noch im Laufe des Tages über einen Plan zur Einnahme der Stadt beraten.

