News Logo
ABO

Marsalek könnte österreichische Staatsbürgerschaft verlieren

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Causa Marsalek - Nebenstrang der Wirecard-Pleite
©APA, dpa, Peter Kneffel
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Das Innenministerium will dem flüchtigen ehemaligen Wirecard-Manager Jan Marsalek die Staatsbürgerschaft aberkennen. Eine entsprechende Prüfung wurde bereits eingeleitet, erfuhr die APA aus dem Innenministerium. Laut Medienberichten soll sich Marsalek in Russland aufhalten, für den dortigen Geheimdienst arbeiten und auch über einen russischen Reisepass verfügen. Zudem gibt es Fotos, die Marsalek in Militärmontur mit dem russischen Kriegssymbol "Z" zeigen.

von

Diese Informationen hätten eine "akribische und umfassende Prüfung" eines Antrags zur Entziehung der österreichischen Staatsbürgerschaft Marsaleks notwendig gemacht, teilte das Ministerium mit. Staatsbürgerschaften sind zwar an sich Ländersache. In einigen Fällen hat jedoch das Innenministerium das Recht, die Aberkennung zu beantragen.

Stimmen die Medienberichte, könnte das bei Marsalek durchaus der Fall sein. Denn als Beispiel für eine Aberkennung dient die Schädigung der Interessen oder des Ansehens der Republik durch Dienst für einen fremden Staat etwa durch Spionage. Auch der Eintritt in den Militärdienst eines anderen Landes oder freiwilliger Kampfeinsatz im Ausland für organisierte, bewaffnete Gruppen können zum Verlust der Staatsbürgerschaft führen. Automatisch eingebüßt wird sie bei Erwerb einer fremden Staatsbürgerschaft ohne Genehmigung.

Die Staatsanwaltschaft München ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, des besonders schweren Falls der Untreue sowie weiterer Vermögens- und Wirtschaftsdelikte gegen den früheren Vorstand des einstigen Dax-Unternehmens. Die deutschen Behörden haben Marsalek zur Fahndung ausgeschrieben und ein Rechtshilfeersuchen an Moskau gestellt. Offiziell bestreiten die russischen Stellen, seinen Aufenthaltsort zu kennen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Politik
Österreichische Aktivisten aus Israel nach Athen geflogen
Will dem Hass gegen Juden entgegentreten
Politik
Meinl-Reisinger sieht keinen Platz für Antisemitismus
Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) lobt die Ermittler
Politik
Ermittlungen gegen Hamas in Österreich
Österreich ist einer von neun Nettozahlern der EU
Politik
Österreichs EU-Beitrag dürfte steigen
Festgesetzte Boote der "Global Sumud Flotilla" im Hafen Ashdod
Politik
Alle vier Gaza-Aktivisten aus Österreich sicher an Land
Meinl-Reisinger sieht Afrika als "Chancenkontinent"
Politik
Regierung gibt Startschuss für "Afrika-Strategie"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER