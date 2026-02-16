Lehrer warten noch auf versprochene Verbesserungen

Schulen, die in Zukunft die Deutschförderung wieder nach ihren eigenen Vorstellungen organisieren wollen, müssen dafür dem Ministerium bis Mitte April ein Sprachförderkonzept vorlegen. „In Zeiten, wo Entbürokratisierung die permanente Überschrift ist, halte ich das für total daneben“, kritisiert Kimberger. Viele Schulen hätten ihm schon rückgemeldet, dass sie sich diesen Aufwand nicht antun wollen und stattdessen bei den oft ungeliebten separaten Förderklassen und -kursen bleiben werden.

Auch beim Ausbau der Sekretariatskräfte ist Kimbergers Bilanz nach einem Semester durchwachsen. Man merke an den Schulen, dass wegen der Budgetkonsolidierung mit weniger Posten bei den neuen pädagogisch-administrativen Fachkräften gestartet wurde. Von den 190 Stellen im Postenplan sei derzeit auch nur ein Drittel besetzt. In der Schulpsychologie und Schulsozialarbeit seien zwar zusätzliche Posten ausgeschrieben, „ich habe aber noch keinen zusätzlichen Schulpsychologen getroffen“.