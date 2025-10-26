Klinik-Absagen: 55-jährige Mühlviertlerin starb

Laut dem "Krone"-Bericht war am 14. Oktober abends in Rohrbach festgestellt worden, dass die Hauptschlagader der Frau eingerissen war. Es habe somit akute Lebensgefahr bestanden. Die Ärzte hätten zwar sofort einen Transport in ein entsprechendes Krankenhaus verfügt, eine Aufnahme im Kepler Universitätsklinikum in Linz sei jedoch aus Kapazitätsgründen abgelehnt worden. Auch von den Ordensspitälern in der Landeshauptstadt (Barmherzige Brüder, Elisabethinen), vom Klinikum Wels-Grieskirchen, den Unikliniken Salzburg und St. Pölten sowie aus der Klinik Passau habe es Absagen gegeben. Die 55-Jährige starb der "Krone" zufolge noch in den späten Abendstunden.

Peter Binder, Dritter Präsident der Oberösterreichischen Landtags und SPÖ-Gesundheitssprecher, reagierte am Sonntag "erschüttert". Es sei "kaum fassbar, dass so etwas in unserer Spitalslandschaft überhaupt möglich ist". Vollständige Aufklärung sei "das oberste Gebot der Stunde". Es würden sich massive Hinweise mehren, "dass wir auf ein Total-Systemversagen zusteuern, wenn wir nicht rasch handeln!", stellte Binder fest.

"Dass in einem modernen Gesundheitssystem ein Mensch stirbt, weil kein Intensivbett mehr frei ist, darf einfach nicht passieren", betonte der Linzer FPÖ-Stadtrat Michael Raml. Der Vorfall zeige, dass das oberösterreichische Spitalswesen an seine Grenzen gestoßen sei - organisatorisch, personell und strukturell. "Diese Tragödie muss ein Weckruf sein. Wir müssen die Spitäler entlasten, Kompetenzen bündeln und die Digitalisierung endlich nutzen", sagte Raml in einer Aussendung.