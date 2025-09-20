Kärntner SPÖ-Parteitag mit Wechsel an der Spitze gestartet

Zur Wahl stehen der favorisierte Landesrat Daniel Fellner und der Pensionist Wolfgang Rami, ein einfaches und auch in der SPÖ fast völlig unbekanntes Parteimitglied. Rund 530 Delegierte wurden ins Congress Center Villach geladen. Auch direkt am Parteitag ist es noch möglich, für den Parteivorsitz zu kandidieren - um zugelassen zu werden, ist dann aber eine Zustimmung von zwei Dritteln der Delegierten nötig. Neben der Abschiedsrede von Kaiser, der den Parteivorsitz vor 15 Jahren übernommen hatte, ist auch ein Beitrag von Bundesparteichef Andreas Babler geplant.

Kaisers Abgang als Parteivorsitzender ist der erste Schritt zu einer Umgestaltung auch der Kärntner Landesregierung. Wann er sein Amt als Landeshauptmann abgibt, steht aber vorerst nicht fest - das sei Sache des neuen Parteivorsitzenden, hatte Kaiser erklärt.