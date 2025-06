Kahr informiert KPÖ am 10. Juli über erneute Graz-Kandidatur

Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) will ihre Partei über ein mögliches erneutes Antreten bei der Gemeinderatswahl 2026 am 10. Juli bei einer Bezirkskonferenz informieren. Sie habe diese Entscheidung für sich bereits getroffen, betonte Kahr am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast". Nun sei es wichtig, dass auch die Mitglieder Bescheid wissen - vorher möchte sie dies aber nicht bekanntgeben. Ähnlich hatte sich Kahr bereits in der "Kleinen Zeitung" geäußert.

von APA