News Logo
ABO

Jüdische Siedlungen im Westjordanland 2025 stark erweitert

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Häuser von Palästinsern werden zerstört, israelische errichtet
©AFP, APA, ZAIN JAAFAR
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Im besetzten Westjordanland sind laut den Vereinten Nationen im Jahr 2025 deutlich mehr israelische Siedlungen gebaut worden als noch im Vorjahr. Seit Jahresbeginn seien 47.390 Wohneinheiten in dem Palästinensergebiet entwickelt, genehmigt oder öffentlich ausgeschrieben worden, hieß es in einem am Freitag von UNO-Generalsekretär António Guterres veröffentlichten Bericht. Im Jahr 2024 seien es hingegen 26.170 gewesen. Die UNO betrachtet die Siedlungen als völkerrechtswidrig.

von

Die diesjährige Zahl neuer Siedlungen war demnach die größte, seit die UNO im Jahr 2017 begonnen hat, diesen jährlichen Wert zu erheben. Von 2017 bis 2022 wurden die israelischen Siedlungen laut den UN-Erhebungen jährlich im Schnitt um 12.815 neue Wohneinheiten erweitert.

UNO-Generalsekretär Guterres erklärte zu den Zahlen, die Entwicklung festige die "unrechtmäßige Besatzung durch Israel weiter". Sie untergrabe "das Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes". Guterres verurteilte zudem die "anhaltende Eskalation" im Westjordanland. Seine Kritik richtete er insbesondere gegen Einsätze der israelischen Armee. Dabei sei "eine große Zahl" an Menschen getötet, Anrainer vertrieben sowie Wohnhäuser und weitere Infrastruktur zerstört worden.

Israel hält das Westjordanland seit Ende des Sechstagekriegs im Jahr 1967 besetzt. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor zwei Jahren hat die Gewalt auch im Westjordanland deutlich zugenommen. Seither wurden im Westjordanland mehr als 1.000 Palästinenser von israelischen Soldaten oder Siedlern getötet, wie eine AFP-Zählung auf Basis von Daten der palästinensischen Gesundheitsbehörden ergab. Im selben Zeitraum wurden nach Behördenangaben mindestens 44 Israelis getötet.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Trump-Mann Wirkoff kommt in die deutsche Hauptstadt
Politik
Treffen Ukraine-USA-Europa am Wochenende in Berlin
Viele Menschen in Thailand und Kambodscha sind geflüchtet
Politik
Waffenruhe zwischen Thailand und Kambodscha nicht in Sicht
Eines der Fotos zeigt Trump, Epstein und eine blonde Frau
Politik
Weitere Trump-Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht
Britischer König Charles III.
Politik
Krebstherapie von König Charles kann reduziert werden
Narges Mohammadi erhielt 2023 den Friedensnobelpreis
Politik
Friedensnobelpreisträgerin Mohammadi im Iran festgenommen
Isreals Rechtsaußenminister Bezalel Smotrich im Westjordanland
Politik
Israel legalisiert 19 jüdische Siedlungen im Westjordanland
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER