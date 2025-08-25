Journalisten bei israelischem Angriff in Gaza getötet

Der katarische Sender Al-Jazeera bestätigte den Tod seines Journalisten Mohammed Salama, wie ein Sprecher am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Unter den getöteten Journalisten war auch der Kameramann Hussam al-Masri, der als freier Mitarbeiter für die Nachrichtenagentur Reuters tätig war. Der Fotograf Hatem Khaled, ebenfalls ein freier Mitarbeiter von Reuters, sei verletzt worden.

Laut Wafa war unter den bei dem Vorfall im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis Getöteten ein Kameramann des palästinensischen Fernsehens. Auch Sanitäter seien zu Tode gekommen. Eine Journalistin sei ebenfalls unter den Todesopfern. Die israelische Armee teilte mit, sie prüfe die Berichte.