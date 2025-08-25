News Logo
ABO

Journalisten bei israelischem Angriff in Gaza getötet

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Auch Mitarbeiter des Senders Al-Jazeera getötet
©AFP, APA, KARIM JAAFAR
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei einem israelischen Angriff im Süden des Gazastreifens sind am Montag nach palästinensischen Angaben mindestens 15 Menschen getötet worden, darunter mehrere Journalisten. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von drei getöteten Journalisten, andere Berichte sprachen sogar von fünf. Unter den Toten seien Mitarbeiter des Nachrichtensenders Al-Jazeera und der Nachrichtenagentur Reuters.

von

Der katarische Sender Al-Jazeera bestätigte den Tod seines Journalisten Mohammed Salama, wie ein Sprecher am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Unter den getöteten Journalisten war auch der Kameramann Hussam al-Masri, der als freier Mitarbeiter für die Nachrichtenagentur Reuters tätig war. Der Fotograf Hatem Khaled, ebenfalls ein freier Mitarbeiter von Reuters, sei verletzt worden.

Laut Wafa war unter den bei dem Vorfall im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis Getöteten ein Kameramann des palästinensischen Fernsehens. Auch Sanitäter seien zu Tode gekommen. Eine Journalistin sei ebenfalls unter den Todesopfern. Die israelische Armee teilte mit, sie prüfe die Berichte.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ziel militärische Stellungen der Houthi-Miliz
Politik
Sechs Tote bei Israel-Attacke auf Sanaa
Die "Ocean Viking" ist unter schwierigen Bedingungen im Einsatz
Politik
Libysche Küstenwache beschoss Rettungsschiff "Ocean Viking"
Sieht Einlenken des Kremls
Politik
Vance sieht "erhebliche Zugeständnisse" Russlands
Lee Jae Myung kommt ins Weiße Haus
Politik
Trump empfängt südkoreanischen Präsidenten Lee
Briten haben genug von illegaler Immigration
Politik
London kündigt wegen Protesten Asylsystem-Änderungen an
Charles Kushner, US-Botschafter für Frankreich und Monaco
Politik
US-Botschafter: Macron macht zu wenig gegen Antisemitismus
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER