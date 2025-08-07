News Logo
ABO

Israels Sicherheitskabinett berät über Vorgehen in Gaza

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Beratungen über Ausweitung von israelischem Militäreinsatz
©AFP, APA, JACK GUEZ
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
In Israel kommt Medienberichten zufolge am späten Nachmittag das Sicherheitskabinett zusammen, um über das weitere Vorgehen im Gazastreifen zu beraten. Die Sitzung war laut israelischen Medien für 17.00 Uhr MESZ angesetzt. Israelische Medien berichteten unter Berufung auf israelische Regierungskreise, dass Ministerpräsident Benjamin Netanyahu um eine Ausweitung des Militäreinsatzes ersuchen wolle.

von

Dies umfasse auch dicht besiedelte Gebiete wie die Stadt Gaza, in denen mutmaßlich Geiseln festgehalten werden. Den Berichten zufolge zielt der dem Sicherheitskabinett vorgelegte Plan darauf ab, die islamistische Palästinenserorganisation Hamas endgültig zu zerschlagen und sie unter Druck zu setzen, die seit fast zwei Jahren lebendig oder tot in ihrer Gewalt verbliebenen 49 Geiseln freizulassen.

Im Vorfeld des Treffens am Donnerstag hatte es zahlreiche Spekulationen über Meinungsverschiedenheiten zwischen Netanyahu und dem israelischen Armeechef Eyal Zamir gegeben. Der Generalstabschef soll unter anderem eingewandt haben, dass ein ausgeweiteter Militäreinsatz das Leben der von der Hamas noch immer festgehaltenen Geiseln gefährde.

Am Mittwoch hatten die israelischen Streitkräfte einen neuen Evakuierungsaufruf für Teile der im Norden gelegenen Stadt Gaza sowie die südliche Stadt Khan Younis veröffentlicht. Ein Armeesprecher erklärte, die Bodentruppen seien dort bereit, "den Umfang der Kampfhandlungen auszuweiten".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Trump will baldiges Treffen mit Putin und Selenskyj
Politik
Treffen Putins mit Trump in den kommenden Tagen möglich
Spaniens Ex-König Juan Carlos I.
News
Spaniens Ex-Skandalkönig Juan Carlos sorgt wieder für Unruhe
Putin empfing Witkoff in Moskau
Politik
Trump: Treffen Witkoffs mit Putin war "hochproduktiv"
Palästinenser warten auf Hilfslieferungen im Gazastreifen
Politik
Israel veröffentlicht Räumungsaufruf für Stadt Gaza
EU-Fraktionschefs werfen Israel Genozid vor (Symbolbild)
Politik
EU-Fraktionschefs werfen Israel Genozid vor
Nawrocki ist Trump-Fan und EU-Skeptiker
Politik
Polens neuer Präsident Karol Nawrocki vereidigt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER