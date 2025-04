Israels Armee: Zwei Hisbollah-Mitglieder im Libanon getötet

Israels Armee hat am Sonntag erneut die pro-iranische Hisbollah im Libanon angegriffen. Ein Mitglied der Miliz sei in der Gegend um die Ortschaft Hula im Süden des Landes getötet worden, hieß es. Bei einem weiteren Angriff sei der Vize-Chef einer Hisbollah-Einheit getötet worden, der Waffen und Geld in den Libanon geschmuggelt habe. Das libanesische Gesundheitsministerium sprach ebenfalls von zwei Todesopfern bei israelischen Attacken am Sonntag.

von APA