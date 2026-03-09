Israel setzt Angriffe auf Iran und im Libanon fort

Das geschah kurz nach der Ernennung von Mojtaba Khamenei zum Nachfolger seines Vaters als oberster Anführer des Iran. "Iran hat unter (...) Mojtaba Khamenei die erste Welle von Raketen auf die besetzten Gebiete abgefeuert", berichtete der staatliche Sender Irib am Montag auf Telegram. Der Sender veröffentlichte ein Foto eines Projektils, das die Aufschrift "Auf Ihren Befehl Sayyid Mojtaba" trug. Sayyid ist ein Ehrentitel im schiitischen Islam.

Der Iran hatte bereits zuvor am Sonntag nach eigenen Angaben Angriffe auf Ziele in Israel sowie auf US-Stützpunkte in der Golfregion gestartet. Es seien "Raketen der neuen Generation" in Richtung Tel Aviv, der Negev-Wüste und auf Luftwaffenstützpunkte der USA in der Region abgefeuert worden, hieß es am in einer von iranischen Medien verbreiteten Erklärung der Revolutionsgarden.

Ayatollah Ali Khamenei, der der die Geschicke des Iran seit 1989 mit harter Hand geführt hatte, war Ende Februar bei Luftangriffen Israels und der USA in Teheran getötet worden. Bereits kurz nach der Tötung seines Vaters am 28. Februar wurde Mojtaba Khamenei als aussichtsreicher Anwärter auf das Amt gehandelt. Der iranische Expertenrat ernannte den 56-Jährigen am Sonntag offiziell zum neuen obersten Anführer. Mojtabe Khamenei gilt als ebenso konservativer Hardliner wie sein Vater.

Das Amt des geistlichen Oberhaupts ist die höchste politische und religiöse Autorität im Iran. Der oberste Anführer hat in allen Staatsangelegenheiten das letzte Wort.