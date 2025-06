Israel griff Dutzende militärische Ziele im Iran an

Israel hat nach Angaben seines Militärs am Sonntag Dutzende militärische Ziele im Iran angegriffen. Es habe sich um Ziele in Isfahan, Bushehr, Ahvaz und in der Region Yazd gehandelt, wurde mitgeteilt. Es seien 30 Flugzeuge im Einsatz gewesen. Ziele seien Raketenstationen und unbemannte Luftfahrzeuge gewesen. Aus der Provinz Bushehr, wo das einzige Atomkraftwerk des Landes steht, wurde einem Medienbericht zufolge am Sonntag eine "heftige Explosion" gemeldet.

von APA