Neuer iranischer Raketenangriff auf Israel: 90 Verletzte

Bei erneuten Raketenangriffen des Iran auf Israel nach den den US-Attacken auf iranische Atomanlagen sind laut israelischem Gesundheitsministerium in der Früh fast 90 Personen verletzt worden. Irans Revolutionsgarden erklärten wiederum via Nachrichtenagentur FARS, Langstreckenraketen hätten den Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv, ein Forschungszentrum sowie Kommando- und militärische Einrichtungen anvisiert. Aus Israel wurden Angriffe auf die Standorte bisher nicht bestätigt.

von APA