Israel barg Leichen zweier Geiseln im Gazastreifen

Die palästinensische Terrororganisation Hamas hatte bei ihrem Angriff auf Israel nach israelischen Angaben 1.200 Menschen getötet und 251 in den Gazastreifen verschleppt. Rund 50 von ihnen sollen sich noch lebend oder tot noch in der Gewalt der Hamas und des mit ihm verbündeten Islamischen Jihads befinden. Da im Judentum die ordnungsgemäße Beisetzung des Leichnams zentrale Bedeutung hat, werden auch die Toten von der israelischen Regierung als Geiseln betrachtet.