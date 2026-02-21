Zwölf Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

von
Unter den Toten bei der Attacke auf ein Kommandozentralen der Hisbollah in der Gegend um Baalbek im Ostlibanon soll sich auch ein ranghoher Vertreter der Hisbollah-Miliz befinden. Außerdem griff das israelische Militär nach eigenen Angaben ein Kommandozentrum der Hamas im Gebiet Ain al-Hilweh im Süden des Libanon an. Von dort aus hätten Extremisten operiert.
Die Hamas verurteilte den Angriff auf das dicht besiedelte palästinensische Flüchtlingslager nahe Sidon. Die Palästinenser-Organisation wies die Darstellung Israels zum Ziel des Angriffs zurück. Das getroffene Gebäude gehöre den gemeinsamen Sicherheitskräften, die für die Ordnung in dem Lager zuständig seien.
Seit November 2024 gilt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon eine Waffenruhe. Die Miliz hatte nach dem Hamas-Überfall auf den Süden Israels im Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gazakrieg eine zweite Front gegen Israel eröffnet.
Civil defenc members battle fire at the site an Israeli airstrike that targeted a building in the southern Lebanese village of Ain Qana on February 2, 2026. Israel's military struck several locations in south Lebanon on February 2, after saying it would attack Hezbollah targets and issuing evacuation warnings for buildings in two villages. Despite a November 2024 truce that sought to end more than a year of hostilities including two months of all-out war between Israel and the Iran-backed group, Israel has kept up regular strikes on Lebanon and has maintained troops in five areas it deems strategic. (Photo by MAHMOUD ZAYYAT / AFP)