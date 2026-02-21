ABO

Zwölf Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Attacken im Osten und Süden des Landes (Archivbild)
©MAHMOUD ZAYYAT, AFP, APA, Archivbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei israelischen Angriffen sind nach libanesischen Angaben zwölf Menschen im Osten und im Süden des Landes getötet worden. 24 Menschen seien verletzt worden, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium am Freitag. Andere Quellen sprachen von bis zu 50 Toten. Die israelische Armee teilte mit, die Angriffe hätten sich gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz und die mit ihr verbündete islamistische Hamas gerichtet.

von

Unter den Toten bei der Attacke auf ein Kommandozentralen der Hisbollah in der Gegend um Baalbek im Ostlibanon soll sich auch ein ranghoher Vertreter der Hisbollah-Miliz befinden. Außerdem griff das israelische Militär nach eigenen Angaben ein Kommandozentrum der Hamas im Gebiet Ain al-Hilweh im Süden des Libanon an. Von dort aus hätten Extremisten operiert.

Die Hamas verurteilte den Angriff auf das dicht besiedelte palästinensische Flüchtlingslager nahe Sidon. Die Palästinenser-Organisation wies die Darstellung Israels zum Ziel des Angriffs zurück. Das getroffene Gebäude gehöre den gemeinsamen Sicherheitskräften, die für die Ordnung in dem Lager zuständig seien.

Seit November 2024 gilt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon eine Waffenruhe. Die Miliz hatte nach dem Hamas-Überfall auf den Süden Israels im Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gazakrieg eine zweite Front gegen Israel eröffnet.

Civil defenc members battle fire at the site an Israeli airstrike that targeted a building in the southern Lebanese village of Ain Qana on February 2, 2026. Israel's military struck several locations in south Lebanon on February 2, after saying it would attack Hezbollah targets and issuing evacuation warnings for buildings in two villages. Despite a November 2024 truce that sought to end more than a year of hostilities including two months of all-out war between Israel and the Iran-backed group, Israel has kept up regular strikes on Lebanon and has maintained troops in five areas it deems strategic. (Photo by MAHMOUD ZAYYAT / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Merz soll am Nachmittag als CDU-Chef bestätigt werden
Politik
CDU wählt Merz zum dritten Mal zum Vorsitzenden
Selenskyj wird von den USA unter Druck gesetzt
Politik
Selenskyj: USA verlangen von Ukraine Aufgabe des Donbass
Politik
Russische Drohne tötet zwei Polizisten in der Ostukraine
Trump erhöht den Druck auf den Iran
Politik
Trump zieht begrenzten Angriff auf den Iran in Betracht
Takaichi legte Pläne für Wende in Japans Sicherheitspolitik vor
Politik
Japan bekommt neue Sicherheitsstrategie
Medienvertreter versammelten sich in Sandringham
Politik
Nach Festnahme von Ex-Prinz Andrew Durchsuchungen in Windsor
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER