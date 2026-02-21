Zwölf Tote bei israelischen Angriffen im Libanon

Unter den Toten bei der Attacke auf ein Kommandozentralen der Hisbollah in der Gegend um Baalbek im Ostlibanon soll sich auch ein ranghoher Vertreter der Hisbollah-Miliz befinden. Außerdem griff das israelische Militär nach eigenen Angaben ein Kommandozentrum der Hamas im Gebiet Ain al-Hilweh im Süden des Libanon an. Von dort aus hätten Extremisten operiert.

Die Hamas verurteilte den Angriff auf das dicht besiedelte palästinensische Flüchtlingslager nahe Sidon. Die Palästinenser-Organisation wies die Darstellung Israels zum Ziel des Angriffs zurück. Das getroffene Gebäude gehöre den gemeinsamen Sicherheitskräften, die für die Ordnung in dem Lager zuständig seien.

Seit November 2024 gilt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon eine Waffenruhe. Die Miliz hatte nach dem Hamas-Überfall auf den Süden Israels im Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gazakrieg eine zweite Front gegen Israel eröffnet.