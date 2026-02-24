Feindbild Frau: Warum Frauen im Netz Zielscheibe sind

Sie stehen als Autorin in der Öffentlichkeit. Erleben Sie Hass im Netz?

Ich bekomme ab und zu ungeheuerliche E-Mails, habe aber zum Glück noch nie um meine Sicherheit gefürchtet. Ich kann solche Nachrichten auch öffentlich thematisieren, das ist eine der besten Verteidigungsformen. Wenn mir jemand eine sexistische oder krasse Nachricht schickt, ist das ein Beleg, wie sinnvoll diese Arbeit ist. Vor einigen Jahren hat mir jemand geschrieben: „Brodnig hat enorm viel Sand in ihrer Vagina“. Das habe ich in einem Video erzählt. Das Gute ist: Hören andere solche Sätze, greifen sich die meisten an den Kopf. Es ist auch wichtig zu sehen, dass es nicht um die konkrete Person geht. Andere Frauen kriegen ähnliche Kommentare ab, eben weil sie Frauen sind. Zu merken, dass es nicht um mich persönlich, sondern um ein problematisches System geht, ist oft schon eine Erleichterung.

In „Feindbild Frau“ fokussieren Sie sich auf Politikerinnen. Warum?

Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, sind automatisch gefährdet, Hass abzubekommen. Politikerinnen sind zudem ein Symbol für die Gleichstellung von Frauen. Die Gefahr ist, dass wir gesellschaftlich Rückschritte machen. Politikerinnen werden oft nicht rein wegen ihrer Politik, sondern aufgrund der Tatsache, dass sie weiblich sind, angefeindet.

Wie sieht dieser Hass aus?

Ich habe zehn Typen von typisch geschlechtsspezifischen Beleidigungs-und Bedrohungsformen herausgearbeitet. Ein Typ ist die Abwertung basierend

auf einer sexuellen Verwertungslogik. Etwa: „Mit dir will keiner ficken.“ Entschuldigen Sie die Wortwahl, aber man sieht dadurch, auf welche Art und Weise Frauen angegriffen werden. Oft passieren Drohungen auch gegen die Kinder. Ein weiteres Beispiel ist das Kompetenzabsprechen. Die jetzige ­Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat erzählt, sie wird oft geduzt und auch als Mäderl angesprochen. Selbst Frauen in der allerersten Reihe passiert es, dass sie verniedlicht werden. Dadurch wird ihnen verwehrt, auf einer Ebene mit den anderen zu stehen.