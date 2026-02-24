Christina Traar über Sexismus im Journalismus

Journalistinnen und Journalisten stehen in der Öffentlichkeit und sind dadurch Ziel von sachlicher Kritik, aber auch von untergriffigen Anfeindungen. Diese Angriffe können anders aussehen, wenn sie sich an Frauen richten. Und gerade online sind sie keine Seltenheit: In einer Umfrage im Auftrag von UN Women aus dem Vorjahr gaben rund 75 Prozent der befragten Journalistinnen an, Online-Gewalt erlebt zu haben.

Auch Christina Traar hat Erfahrung mit Anfeindungen. Sie ist im Vorjahr Teil der dreiköpfigen Chefredaktion der „Kleinen Zeitung“ geworden. Oliver Pokorny leitet das Führungstrio, Traar ist für den Standort in Wien zuständig, Wolfgang Fercher für Kärnten und Osttirol. Als die Meldung dazu veröffentlicht wurde, kamen Rückmeldungen per Mail oder in den sozialen Medien, wie: „Aha, wieso braucht es die Quotenfrau?“, erzählt Traar.