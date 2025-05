Nach einem schweren Terroranschlag in Jammu und Kaschmir am 22.04.2025 hat Indien erstmals seit Jahren wieder Luftangriffe auf pakistanischem Territorium durchgeführt. Die indische Regierung spricht von „Präzisionsschlägen auf terroristische Infrastruktur“ und betont, man habe keine regulären pakistanischen Militäreinrichtungen angegriffen. Pakistan hingegen wirft Indien vor, mit den Angriffen gezielt Zivilisten zu töten – nach pakistanischen Armeeangaben kamen dabei 31 Menschen ums Leben und 57 wurden verletzt. Indische Quellen melden ihrerseits Opfer durch pakistanischen Beschuss: Mindestens ein Dutzend Zivilisten in indisch kontrolliertem Kaschmir wurden durch Artilleriefeuer aus Pakistan getötet, rund 40 weitere verletzt. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig der Grenzverletzungen an der sogenannten Line of Control (LoC), der De-facto-Grenze in Kaschmir.

Die Kriegsgefahr ist so real wie lange nicht mehr: Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif verurteilte die indischen Luftschläge als „feige Angriffe“ und kündigte harte Vergeltung an. Ein pakistanischer Minister behauptete sogar, man habe als Antwort „40 bis 50 indische Soldaten“ getötet und mehrere indische Militärposten an der Grenze zerstört – Angaben, die von unabhängiger Seite nicht bestätigt sind. Sicher ist jedoch, dass es auch auf indischer Seite militärische Verluste gab: In Luftgefechten über Kaschmir sollen pakistanische Abwehrkräfte bis zu fünf indische Kampfflugzeuge abgeschossen haben, darunter offenbar sogar einen modernen französischen Rafale-Jet. Indien dementiert diese Zahlen teilweise, räumte aber den Verlust von mindestens zwei Maschinen ein. Entlang der Grenze liefern sich indische und pakistanische Einheiten nächtliche Schusswechsel mit Kleinwaffen und Artillerie. In beiden Ländern herrscht Alarmstimmung, und die Bevölkerungen in Grenznähe fürchten eine weitere Eskalation.