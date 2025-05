Indien meldet "ruhige Nacht" nach Waffenruhe mit Pakistan

Nach der Einigung auf eine Waffenruhe mit Pakistan im Kaschmir-Konflikt hat Indien eine "erste ruhige Nacht" gemeldet. "Die Nacht blieb weitgehend friedlich in Kaschmir und anderen Gebieten entlang der internationalen Grenze", erklärte die indische Armee am Montag. "Es wurden keine Zwischenfälle gemeldet." Es sei somit "die erste ruhige Nacht in den letzten Tagen" verzeichnet worden.

von APA