Papst Leo XIV. gibt erstmals Presse-Audienz

Der neue Papst Leo XIV. gibt am Montag erstmals eine Audienz für die Presse. Das neue Oberhaupt der katholischen Kirche will sich vor mehreren Hundert Journalisten aus aller Welt äußern, die seit dem Tod seines Vorgängers Franziskus am Ostermontag in den vergangenen drei Wochen aus dem Vatikan berichten. Der bisherige Kardinal Robert Francis Prevost war am Donnerstag zum Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken gewählt worden.

von APA