Houthi stürmen Büros von UN-Hilfsorganisationen im Jemen

Die vom Iran unterstützten Houthi, die Sanaa und weite Teile des Nordjemen seit etwa zehn Jahren kontrollieren, äußerte sich zunächst nicht. Auch von den Vereinten Nationen oder WFP und UNICEF gab es zunächst keine Bestätigung.

Erst gestern hatte die Houthi den Tod ihres Ministerpräsidenten Ahmed al-Rahawi und mehrerer Minister durch einen israelischen Luftangriff am Donnerstag verkündet. Die Regierung der Houthi wird international nicht anerkannt.

Die Houthi haben schon mehrfach Mitarbeiter der Vereinten Nationen in dem Bürgerkriegsland entführt. Nach Angaben vom März waren zuletzt 23 UN-Mitarbeiter sowie Mitarbeiter anderer Hilfsorganisationen in Houthi-Gefangenschaft. Einige von ihnen sind seit mehr als drei Jahren inhaftiert. Die Houthi werfen einigen der UN-Mitarbeiter vor, im Jemen Spionage für die USA zu betreiben.