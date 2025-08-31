News Logo
ABO

Houthi stürmen Büros von UN-Hilfsorganisationen im Jemen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Houthi-Miliz hat in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa die Büros von zwei UN-Hilfsorganisationen gestürmt und mehrere ihrer Mitarbeiter entführt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der UN-Mitarbeiter im Jemen. Sie hätten die Büros des Welternährungsprogramms (WFP) und des UN-Kinderhilfswerks UNICEF gestürmt und dann insgesamt rund zehn Angestellte an einen unbekannten Ort gebracht, hieß es. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

von

Die vom Iran unterstützten Houthi, die Sanaa und weite Teile des Nordjemen seit etwa zehn Jahren kontrollieren, äußerte sich zunächst nicht. Auch von den Vereinten Nationen oder WFP und UNICEF gab es zunächst keine Bestätigung.

Erst gestern hatte die Houthi den Tod ihres Ministerpräsidenten Ahmed al-Rahawi und mehrerer Minister durch einen israelischen Luftangriff am Donnerstag verkündet. Die Regierung der Houthi wird international nicht anerkannt.

Die Houthi haben schon mehrfach Mitarbeiter der Vereinten Nationen in dem Bürgerkriegsland entführt. Nach Angaben vom März waren zuletzt 23 UN-Mitarbeiter sowie Mitarbeiter anderer Hilfsorganisationen in Houthi-Gefangenschaft. Einige von ihnen sind seit mehr als drei Jahren inhaftiert. Die Houthi werfen einigen der UN-Mitarbeiter vor, im Jemen Spionage für die USA zu betreiben.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Blick auf zerstörte Gebäude in der ukrainischen Hauptstadt Kiew
Politik
Ukraine meldet russische Drohnenangriffe auf Energieanlagen
Chinas Präsident Xi Jinping hält in Tianjin mehrere Reden
Politik
SOZ-Gipfel in China beginnt - Putin und Modi zu Gast
Palästinenser nach israelischem Angriff in Gaza
Politik
Mehrere Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen
US-Präsident Donald Trump
Politik
Trump will US-Wahlrecht per Dekret verschärfen
Rahawi gab das unmartialisches Gesicht der Houthi-Miliz
Politik
Houthi bestätigen Tod von "Premier" bei Angriff Israels
Idyllisches Küstenleben in Grönland
Politik
Frankreichs Außenminister zu Solidaritätsbesuch in Grönland
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER