"Historische" Trauerfeier in Teheran nach Krieg mit Israel

"Die Zeremonie zum Gedenken an die Märtyrer hat offiziell begonnen", sagte eine Sprecherin des Staatsfernsehens. Zeitgleich wurden Aufnahmen gezeigt von unzähligen Menschen, die iranische Fahnen schwenkten und Fotos der im Krieg getöteten hochrangigen Militärs zeigten. Geehrt wurden unter anderen der von Israel getötete Armeechef Mohammad Bagheri und der ebenfalls getötete Atomwissenschafter Mohammad Mehdi Tehranchi.

Israel hatte am 13. Juni einen Großangriff auf den Iran gestartet, tagelang bombardierten die israelischen Streitkräfte insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land. Der Iran feuerte im Gegenzug Raketen und Drohnen auf Israel. Nachdem am vergangenen Wochenende auch die USA iranische Atomanlagen bombardierten, trat am Dienstag eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran in Kraft.

Nach offiziellen iranischen Angaben wurden bei den israelischen Angriffen auch mehr als 600 Zivilisten getötet und fast 4.900 verletzt. In Israel wurden durch iranische Angriffe nach Behördenangaben 28 Menschen getötet.