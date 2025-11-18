Grüne wollen Gewaltschutz in Nationalrat bringen

"Wie so oft stehen wir wieder vor ihnen, um zu sagen, was in der Plenarsitzung nicht passiert, weil die Regierung nur im Ankündigungsmodus ist", meinte Zadic. Anlässlich der kommende Woche beginnenden 16 Tage gegen Gewalt an Frauen will man daher mit diversen Anträgen auf fehlende gesetzliche Regelungen und Mittel in diesem Bereich aufmerksam machen.

"Wir müssen an vielen Schrauben drehen", betonte Zadic. Eine davon betreffe die Verankerung des "Nur Ja ist Ja"-Prinzips im Strafrecht. Dazu starte man auch eine Petition. Künftig solle der Täter beweisen müssen, dass er die Zustimmung der Frau eingeholt habe - "es reicht nicht, dass eine Frau sich nicht gewehrt hat."

Frauensprecherin Meri Disoski forderte für Gewaltschutz und -prävention zusätzliche Mittel ein und richtete sich unter anderem an Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ). Als Abgeordnete sei diese noch für zusätzliche 250 Mio. Euro in diesem Bereich eingetreten, als Ministerin habe sie einen Aktionsplan ohne diese vorgelegt. Darüber hinaus wollen die Grünen bundeseinheitliche Regelungen für Schutzzonen vor Einrichtungen, die Abtreibungen vornehmen, sowie mittelfristig ein Recht auf Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag. Unternehmen ab 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen verpflichtend Einkommensberichte vorlegen müssen - bei Abweichungen zwischen Männern und Frauen müsse es Konsequenzen geben.