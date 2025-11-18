News Logo
ABO

Grüne wollen Gewaltschutz in Nationalrat bringen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Zadic drängt auf Änderungen im Strafrecht
©APA, GEORG HOCHMUTH
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Wenig beeindruckt sind die Grünen von der Tagesordnung der anstehenden beiden Plenartage im Nationalrat. "Wenn eines der Topthemen die digitale Vignette ist, dann versteht jeder im Land, dass die großen Probleme nicht angegangen werden", so die stellvertretende Klubchefin Alma Zadic bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Daher wollen die Grünen die Themen Gewaltschutz und das Konsensprinzip im Sexualstrafrecht auf die Tagesordnung bringen.

von

"Wie so oft stehen wir wieder vor ihnen, um zu sagen, was in der Plenarsitzung nicht passiert, weil die Regierung nur im Ankündigungsmodus ist", meinte Zadic. Anlässlich der kommende Woche beginnenden 16 Tage gegen Gewalt an Frauen will man daher mit diversen Anträgen auf fehlende gesetzliche Regelungen und Mittel in diesem Bereich aufmerksam machen.

"Wir müssen an vielen Schrauben drehen", betonte Zadic. Eine davon betreffe die Verankerung des "Nur Ja ist Ja"-Prinzips im Strafrecht. Dazu starte man auch eine Petition. Künftig solle der Täter beweisen müssen, dass er die Zustimmung der Frau eingeholt habe - "es reicht nicht, dass eine Frau sich nicht gewehrt hat."

Frauensprecherin Meri Disoski forderte für Gewaltschutz und -prävention zusätzliche Mittel ein und richtete sich unter anderem an Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ). Als Abgeordnete sei diese noch für zusätzliche 250 Mio. Euro in diesem Bereich eingetreten, als Ministerin habe sie einen Aktionsplan ohne diese vorgelegt. Darüber hinaus wollen die Grünen bundeseinheitliche Regelungen für Schutzzonen vor Einrichtungen, die Abtreibungen vornehmen, sowie mittelfristig ein Recht auf Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag. Unternehmen ab 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen verpflichtend Einkommensberichte vorlegen müssen - bei Abweichungen zwischen Männern und Frauen müsse es Konsequenzen geben.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Innovative Projektideen werden gesucht
Technik
Chance auf Forschungsjahr im Parlament
KZ-Gedenkprojekt in Gusen präsentiert.
Politik
KZ-Gedenkprojekt Gusen als "Weg der Erinnerung"
Auch zahlreiche Kinder sind mit Pflege konfrontiert
Gesundheit
NGO mit Hilfsangeboten für pflegende Kinder und Jugendliche
Sondersitzung der Universitätsvertretung soll Verhältnisse klären
Technik
Antisemitismus-Vorwürfe: GRAS löst ÖH-Koalition mit VSStÖ an Uni Wien
Der Ministerrat tagt diese Woche ausnahmsweise am Dienstag
Politik
Ministerrat zu Energiethemen am Dienstag
An den AHS und BHS fällt ein Drittel des Angebots weg
Technik
Einsparungen beim Jugendcoaching sorgen für Aufregung an AHS und BHS
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER