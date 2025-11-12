Israel öffnet Grenzübergang Zikim für Gaza-Hilfslieferungen

© Jordanian Public Security Directorate, APA home Aktuell Politik

Israel hat den Grenzübergang Zikim im Norden des Gazastreifens für humanitäre Hilfslieferungen am Mittwoch geöffnet. Lkw mit Hilfsgütern könnten nun in den Küstenstreifen gelangen, teilte die zuständige israelische Militärbehörde mit. Zuvor erklärte Israels Verteidigungsminister, den Radiosender der Armee schließen zu wollen. Er werde der Regierung einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten, sagte Israel Katz.

von APA