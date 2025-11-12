News Logo
Israel öffnet Grenzübergang Zikim für Gaza-Hilfslieferungen

Lkw mit Hilfsgütern können in den Gazastreifen gelangen (Archivbild)
©Jordanian Public Security Directorate, APA
Israel hat den Grenzübergang Zikim im Norden des Gazastreifens für humanitäre Hilfslieferungen am Mittwoch geöffnet. Lkw mit Hilfsgütern könnten nun in den Küstenstreifen gelangen, teilte die zuständige israelische Militärbehörde mit. Zuvor erklärte Israels Verteidigungsminister, den Radiosender der Armee schließen zu wollen. Er werde der Regierung einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten, sagte Israel Katz.

Der Schritt sei notwendig, um den überparteilichen Charakter des Militärs zu wahren und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken. Der Sender soll den Plänen zufolge den Betrieb zum 1. März 2026 einstellen.

