Wer für die FPÖ ein „echtes Qualitätsmedium“ ist

Im März 2021 gründet Magnet AUF1, das sich zu Beginn vor allem an Maßnahmen-Gegner richtet. Via Website und Social Media verbreitet AUF1 fortan neben Falschinformationen über Impfstoffe und Covid-Tests unter anderem die Verschwörungstheorie vom „Great Reset“: Die Pandemie sei von langer Hand geplant und diene dazu, die Weltbevölkerung zu dezimieren. Häufig kommen dazu in der Szene bekannte Ideologen wie der von AUF1 als „Corona-Held“ bezeichnete Sucharit Bhakdi zu Wort, der auch bei FPÖ-Parteiveranstaltungen ein häufiger Gast ist. Er bezeichnet unter anderem die Weltgesundheitsorganisation WHO als „satanisch“ und behauptet, man könne sich generell nicht gegen Viruserkrankungen impfen.