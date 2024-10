Infolge von Lockdowns und Impfpflicht hat sich die Stimmung in Österreich gedreht. Es wird kaum wahrgenommen, ist jedoch ein weiterer Faktor, der der FPÖ nützt

Manchmal könnte man glauben, in Österreich wolle man nicht wissen, was die Leute bewegt. Es gibt kaum Informationen dazu. Das rächt sich. Zum Beispiel für Regierende: Der Hinweis, dass fast jede zweite Person eine Verschlechterung des Lebensstandards sehe, stammt von Eurobarometer-Befragungen der EU. Der Einzige, der das vor der Nationalratswahl angesprochen hat, war Herbert Kickl. Es wusste, dass seine Partei, die FPÖ, aus der Opposition heraus damit nur gewinnen kann. Doch das ist Wiederholung an dieser Stelle.

Darüber hinaus hat Kickl für die FPÖ auch mit Erinnerungen an die Coronapandemie gepunktet. Christoph Hofinger, Hochrechner der Nation, ist überzeugt, dass ihr das Thema „ein paar Prozentpunkte“ brachte.

In der Pandemie hatte sich der Parteichef an die Spitze einer Protestbewegung gegen Beschränkungen und Impfkampagnen gestellt. Jetzt gab es die Ernte: In Oberösterreich wanderte laut Hofingers „Foresight“-Institut jeder zweite Anhänger der impfgegnerischen MFG-Liste zur FPÖ. In Gegenden mit niedriger Durchimpfungsrate legte sie oft stärker zu. Im niederösterreichischen Bezirk Scheibbs konnten sie ihren Stimmenanteil auf knapp 30 Prozent verdoppeln.

Natürlich: In einer Phase vieler Krisen muss man vorsichtig sein. Viel spricht jedoch für eine Art „Long Covid“: Infolge harter Lockdowns 2020/2021 brach der Anteil der Österreicher, die finden, dass sich das Land in die richtige Richtung entwickle, laut Eurobarometer von 62 auf 38 Prozent ein. Einen zweiten Einbruch gab es nach einer Entspannung im Jahr darauf in einer Phase, in die nicht nur türkise Affären, verstärkte Teuerung und Beginn des Ukrainekriegs fielen, sondern auch der „Lockdown für Ungeimpfte“ und die Impfpflicht. Sie sorgte für so große Proteste, dass sie letztlich wieder gestrichen wurde. Bloß: Bei nicht wenigen Menschen sitzt das alles noch tief.