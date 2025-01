In der aktuellen gesellschaftlichen Realität haben die Trennwände zu Links- und Rechtsextremismus kaum noch eine Bedeutung. In beiden politischen Segmenten werden die Grenzen überschritten. Linke beteiligen sich an antisemitischen, gewalttätigen Pro-Palästina-Demonstrationen mit Symbolen der Terrorgruppen Hamas und ISIS, unterstützen den Boykott jüdischer Künstler und Intellektueller. Rechte fordern eine „Remigration“, relativieren die Verbrechen der Nationalsozialisten und biedern sich Despoten und Diktatoren an.

Im Segment „Links der Mitte“ werden politische Parteien wie die Grünen und Sozialdemokraten gesellschaftlich weitgehend respektiert – im Segment „Rechts der Mitte“ haben rechte politische Gruppen ein eindeutig negatives Image im Vergleich zu konservativen.

Rechts ist jedoch neben Konservativ eine legitime, demokratische Position. Rechte Demokraten haben eine politische Bedeutung, wenn sie bei Respekt gegenüber Staatsgrundgesetz und Menschenrechten inhaltlich umsetzbare Strategien präsentieren können, die sich von Programmen konservativer Parteien unterscheiden und sich von rechtsextremer Ideologie erkennbar absetzen.