Die Qual der Wahl im Rechtsaußen-Kanal

Aber vielleicht braucht es gerade jene pragmatische Gelassenheit, für die der gegenüber rechten Umtrieben durchaus sensible „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk in diesem Fall plädiert. Kraus und Brodnig beklagen zu Recht, dass hier „ein durch extreme politische Schlagseite auffallender Online-Kanal auf gleiche Ebene mit journalistisch arbeitenden Medien gestellt“ werde. Die Akkreditierung sende die falsche Botschaft – gerade in Zeiten, in denen Desinformation, Verschwörungsmythen und Extremismus die Demokratie gefährden. Das Gegenargument lautet, dass auch manch journalistisch arbeitende Redaktion die eigenen Regeln immer wieder bricht. Klenk fragt: Wer zieht die Grenze?Pro und Kontra wirken hier schlüssig. Die Lösung liegt vielleicht in einem Vergleich mit der Politik: Hat die Dämonisierung durch seine Feinde Kickl größer gemacht? Wer das bejaht und ihn ablehnt, müsste einen anderen Umgang mit ihm und der FPÖ fordern oder zumindest erproben: Souveränes Aus- und Dagegenhalten. Das gilt für die Partei, ihren Chef und auch AUF 1. Durch Zulassung zur Berichterstattung wird aus einem Agita-tionskanal kein anständiges Medium. Aber es zwingt alle, die das für sich beanspruchen, durch die eigene Arbeit den Unterschied klarer denn je zu machen.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir: pp@plaikner.at