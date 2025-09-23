Flughafen Kopenhagen nach Drohnen-Sichtung wieder geöffnet

Der Flugverkehr am Flughafen Kopenhagen ist nach einer rund vierstündigen Sperrung wegen Drohnensichtungen in den Dienstag-Nachtstunden wieder aufgenommen worden. Es werde jedoch noch zu Verspätungen und Flugausfällen kommen, teilte der Flughafen auf der Plattform X mit. Die dänischen Behörden hatten am Montagabend den Flugverkehr auf dem landesgrößten Flughafen nach der Sichtung von Drohnen gesperrt.

von APA