News Logo
ABO

EU führte neues Ein- und Ausreisesystem an Außengrenzen ein

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Terminals für das neue Exit/Entry-System am Flughafen Wien
©APA, ERNST WEISS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die EU hat am Sonntag an ihren Außengrenzen ein neues Ein- und Ausreisesystem eingeführt. "Das Ein- und Ausreisesystem ist das digitale Rückgrat unseres neuen gemeinsamen europäischen Migrations- und Asylrahmens", teilte der EU-Kommissar für Inneres und Migration, Magnus Brunner, am Sonntag mit. Das Entry/Exit System (EES) soll dabei helfen, Personen aufzuspüren, die ihre erlaubte Aufenthaltsdauer überschreiten. In Österreich gilt es zunächst am Flughafen Wien.

von

Zudem soll das System Identitätsbetrug bekämpfen und illegale Migration eindämmen. Bei dem automatisierten System müssen Reisende an der Grenze ihren Pass scannen; zudem werden ihre Fingerabdrücke erfasst und ein Foto von ihnen gemacht. Die Einführung soll schrittweise innerhalb von sechs Monaten erfolgen.

Im EU-Binnenland Österreich betrifft die Einführung des EES ausschließlich Flughafen und Flugplätze. Auf Wien folgen laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Salzburg (12. November), Innsbruck (19. November), Graz (26. November) sowie Linz und Klagenfurt am 3. Dezember. EU-Kommissar Magnus Brunner bezeichnete das EES bei der Präsentation am Donnerstag in Schwechat als wichtigen Bestandteil der Asyl- und Migrationsreform. Es handle sich zudem um das "modernste IT-Grenzmanagement der Welt". Am Flughafen Wien wurden 16 Millionen Euro in 52 Selbstbedienungsanlagen zur Vorregistrierung sowie 72 Grenzkontrollen investiert.

Nicht-EU-Bürger müssen ihre persönlichen Daten bei der ersten Einreise in den Schengen-Raum registrieren lassen. Dazu gehören alle EU-Mitgliedstaaten außer Irland und Zypern, aber auch Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Bei späteren Reisen ist nur noch eine biometrische Gesichtserkennung erforderlich. Das System soll am 10. April 2026 den vollen Betrieb aufnehmen und das Abstempeln von Pässen durch elektronische Einträge ersetzen. Für britische Reisende, die den Hafen von Dover, das Eurotunnel-Terminal in Folkestone oder den Eurostar-Bahnhof St Pancras International in London nutzen, erfolgt die Registrierung bereits vor der Ausreise aus Großbritannien.

Das System hätte bereits 2023 eingeführt werden sollen, es gab aber mehrfach Verzögerungen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Plakolm und serbischer Minister Starović verstanden sich gut
Politik
Plakolm lobt serbische Justizreform als vorbildlich für EU
Politik
Blockade von Pro-Palästina-Demonstranten bei Uni Wien
Albanischer Premier Rama empfing Plakolm in Tirana
Politik
Plakolm rechnet nicht mehr mit großen EU-Erweiterungen
Plakolm im Gespräch mit Jugendlichen in Podgorica
Politik
Plakolm sieht EU-Beitritt Montenegros 2028 als möglich an
Bundespräsident Van der Bellen (Archivbild)
Politik
Van der Bellen erinnert an Angriff der Hamas auf Israel
++ ARCHIVBILD ++ Causa Marsalek - Nebenstrang der Wirecard-Pleite
Politik
Marsalek könnte österreichische Staatsbürgerschaft verlieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER