Erneut oppositioneller Bürgermeister in Türkei festgenommen

In der Türkei sind einem Agenturbericht zufolge erneut Oppositionelle festgenommen worden. Die Finanzpolizei habe den Bürgermeister des Istanbuler Stadtteils Sile festgenommen, meldete die türkische Nachrichtenagentur Demiroren am Donnerstag. Demnach seien neben Bürgermeister Özgür Kabadayi auch weitere Angestellte der Stadtverwaltung in Gewahrsam genommen worden. Kabadayi gehört der größten Oppositionspartei CHP an. Worum es bei den Vorwürfen genau geht, war zunächst unklar.

von APA