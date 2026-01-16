Zölibat: England als „Versuchslabor“ für verheiratete katholische Priester

Seit 2011 ist es anglikanischen Gläubigen und auch Priestern möglich, zum Katholizismus zu konvertieren, ohne ihre anglikanische Tradition völlig aufzugeben. Der schon zuvor bestehende Trend eines Übertritts wurde dadurch stark beschleunigt, berichtete das Schweizer Nachrichtenportal kath.ch am Freitag laut Kathpress.

Dies zeige eine aktuelle Studie der Saint Barnabas Society und der Katholischen Universität St. Mary's in Twickenham, und das gelte auch für die Geistlichen.