Doskozil wird erneut am Kehlkopf operiert

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) muss sich erneut einem Eingriff am Kehlkopf unterziehen. Im Laufe der kommenden Woche wird er zum mittlerweile neunten Mal im Leipziger Universitätsklinikum operiert, teilte sein Büro am Freitag in einer Aussendung mit. Für Doskozil sei diese Situation bereits Routine und er stehe mit seinem Team in enger Abstimmung über aktuelle Themen und Regierungsakte.

von APA