Doskozil unterzog sich weiterem Kehlkopf-Eingriff

Der Eingriff verlief laut seinem Arzt Andreas Dietz "erfolgreich und komplikationslos", dem Landeshauptmann gehe es wieder gut, hieß es. "Aufgrund des chronischen Charakters seiner Erkrankung haben sich die diesbezüglichen Abläufe bereits gut eingespielt und funktioniert die Abstimmung mit dem Regierungsteam und dem Büro auch auf diesem Weg ausgezeichnet", wurde betont.