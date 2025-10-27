News Logo
Doskozil unterzog sich weiterem Kehlkopf-Eingriff

Politik
Nach Atembeschwerden
Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am Universitätsklinikum Leipzig nach einer kurzfristigen Kontrolluntersuchung erneut am Kehlkopf operiert worden. Dabei wurde eine "frisch aufgetretene Enge", die Atembeschwerden verursacht habe, beseitigt, teilte sein Büro am Montag mit. Doskozil werde nun eine gewisse Zeit im Krankenhaus bleiben und mit Laptop und Handy arbeiten.

Der Eingriff verlief laut seinem Arzt Andreas Dietz "erfolgreich und komplikationslos", dem Landeshauptmann gehe es wieder gut, hieß es. "Aufgrund des chronischen Charakters seiner Erkrankung haben sich die diesbezüglichen Abläufe bereits gut eingespielt und funktioniert die Abstimmung mit dem Regierungsteam und dem Büro auch auf diesem Weg ausgezeichnet", wurde betont.

