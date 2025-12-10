Trump will offenbar Österreich von der EU loslösen

Zuerst hatte Der Standard am Mittwoch online darüber berichtet. Ausgehend von der Prämisse, dass Europa aufgrund seiner Einwanderungspolitik und der "Zensur der Meinungsfreiheit" einer "zivilisatorischen Auslöschung" gegenüberstehe, schlägt das Dokument vor, die Beziehungen der USA zu europäischen Ländern auf einige wenige Nationen mit gleichgesinnten – vermutlich rechtsgerichteten - Regierungen und Bewegungen zu konzentrieren.

In der zitierten nationalen US-Sicherheitsstrategie heißt es weiter: "Und wir sollten Parteien, Bewegungen sowie intellektuelle und kulturelle Persönlichkeiten unterstützen, die Souveränität sowie die Bewahrung/Wiederherstellung traditioneller europäischer Lebensweisen anstreben … während sie pro-amerikanisch bleiben."