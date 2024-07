"Die Politik tut sich schwer, Kante zu zeigen"

Wilfried Haslauer :

Wir haben ein System, das durch und durch verrechtlicht ist. Die Verfassung sagt, wer wofür zuständig ist und welche Grundrechte es gibt. Der Code of Conduct ist, dass man sich an diese Säulen einer Demokratie, die über die Verfassung lebt, hält und nicht an persönliche Befindlichkeiten. Daher muss die Ministerin bei Agenden, in denen die Gesetzgebung und Vollziehung bei den Ländern liegen, ihr Abstimmungsverhalten auf EU-Ebene nach diesen ausrichten. Ich vermute mal, die Grünen wollten mit dieser Aktion Stimmen bei der Wahl generieren. Das war das politische Kalkül dahinter. Im Sinne der Aufklärung trennen wir Religion und Staat. Doch wenn jemand sagt, er muss in Naturschutzfragen seinem Gewissen folgen, dann hat das ja eine fast religiöse Anmutung.