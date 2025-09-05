Der gierige Donald: Trump und seine Geschäfte als US-Präsident

Nicht eingerechnet in das aktuelle Einkommen Trumps ist der große, vorwiegend in den USA liegende Immobilienbesitz der von seinen Söhnen gemanagten Trump Organization. Darunter befinden sich etwa 15 Hotels oder 12 Golfplätze im Luxussegment. Hotels und Golfclubs sind oft ganz eng mit den Aktivitäten des Hausherren im Weißen Haus verbunden. So verhandelte Trump die Zölle mit der EU-Spitze zwischen zwei Runden in seinem Nobelgolfclub in Schottland. So wurde aus dem privaten Golfurlaub ein vom Steuerzahler bezahlten Staatsbesuch.

Besonders eng ist die Verknüpfung beim Trump International Hotel in Washington. Das Gebäude, in dem sich das Luxushotel befindet, gehört der US-Regierung, Trump ist dort also doppelter Hausherr. Wer sich gut mit ihm stellen will, ist gut beraten, bei einem Besuch in der amerikanischen Hauptstadt dort abzusteigen. Gemacht hat das etwa eine chinesische Wirtschaftsdelegation, die hier und im Trump Hotel in Las Vegas während seiner ersten Amtszeit eine beeindruckende Zeche von 5,5 Millionen Dollar gelassen hat. Dafür gab es dann auch ein Pläuschen mit dem Chef über Importerleichterungen für chinesische Produkte.

Herzstück der Trumpschen Immobilienimperiums ist nach wie vor der gold-schwarze Trump Tower in Manhattan, der erst unlängst mit stolzen 327 Millionen Dollar bewertet wurde. Doch im Vergleich zu den gerade von seinen Söhnen weltweit verhandelten Immobiliendeals sind das nur Peanuts. Der Bau eines Luxushotels in Serbien und eines Golf-Resorts in Vietnam sollen rund 1,5 Milliarden Dollar in die Familienkasse spülen.