ABO

Delegationen Dänemarks und Grönlands bei NATO-Chef Rutte

Politik
NATO-Generalsekretär Mark Rutte
©AFP, APA, WOJTEK RADWANSKI
Vor dem Hintergrund des andauernden Konflikts um Grönland treffen der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen und die grönländische Außenministerin Vivian Motzfeldt am Montag NATO-Generalsekretär Mark Rutte zu Gesprächen in Brüssel. Bei dem Treffen dürfte es um die Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Grönland und die nächsten Schritte der NATO hinsichtlich der Sicherheit in der Arktis gehen.

von

Trump hatte zuletzt wiederholt seine Pläne zur Aneignung der weitgehend autonomen, aber zum NATO-Mitglied Dänemark gehörenden Insel bekräftigt. Am Wochenende verschärfte er den Ton gegenüber den Europäern und kündigte Strafzölle gegen Dänemark und sieben weitere NATO-Länder (Deutschland, Frankreich, Finnland, Großbritannien, Niederlande, Norwegen und Schweden) an. Rutte hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Konflikt um Grönland geäußert, jedoch mehrmals das Interesse der NATO-Staaten an einer gemeinsamen Arktis-Strategie betont.

Über die Autoren

