Delegationen Dänemarks und Grönlands bei NATO-Chef Rutte

Trump hatte zuletzt wiederholt seine Pläne zur Aneignung der weitgehend autonomen, aber zum NATO-Mitglied Dänemark gehörenden Insel bekräftigt. Am Wochenende verschärfte er den Ton gegenüber den Europäern und kündigte Strafzölle gegen Dänemark und sieben weitere NATO-Länder (Deutschland, Frankreich, Finnland, Großbritannien, Niederlande, Norwegen und Schweden) an. Rutte hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Konflikt um Grönland geäußert, jedoch mehrmals das Interesse der NATO-Staaten an einer gemeinsamen Arktis-Strategie betont.