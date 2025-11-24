Defizitverfahren - EU-Kommission legt Empfehlungen vor

Wien hat Brüssel fristgerecht zum 15. Oktober die Maßnahmen zur Bekämpfung des Defizits gemeldet. Am Dienstag dürfte die Kommission keine neue, eigene Bewertung zu Österreich vorlegen, da dieses die gewünschten Pläne und Zahlen für 2025 und 2026 bereits mit dem Doppelbudget eingebracht habe. Bis zur Veröffentlichung des Frühjahrspaketes im Mai oder Juni 2026 seien derzeit keine weiteren Vorgaben aus Brüssel zu erwarten, trotz der "Überraschung" durch die Zahlen der Bundesländer, hieß es aus der EU-Kommission. Seit einigen Wochen ist bekannt, dass die Defizite vor allem in Bundesländern im Osten deutlich den Rahmen sprengen.