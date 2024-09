Christopher Drexler: "Der Stil ist zum Teil erbärmlich''

Christopher Drexler :

Das glaube ich nicht. Die Frage ist, ob der kommunizierte Inhalt auch ankommt. Wir haben in der Steiermark in den letzten zwei Jahren gerade bei jenen Themen, die das Alltagsleben der Menschen sehr intensiv betreffen, ganz große Würfe hingelegt. Wir haben eine große steirische Wohnraumoffensive gestartet. Darauf weise ich deswegen bewusst hin, weil, wenn die KPÖ irgendwo drei Zehntelprozentpunkte mehr Wahlergebnis macht, es wieder Kommentare gibt, die etablierten Parteien hätten das Thema Wohnen nicht im Fokus gehabt. Wir haben es im Fokus, mehr als mancher Mitbewerber. Ein zweiter Bereich: Kinderbildung und Kinderbetreuung. Da haben wir in den letzten zwei Jahren massiv an der Qualität und an der Quantität geschraubt.