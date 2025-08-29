News Logo
Causa Pilnacek wird erster U-Ausschuss der FPÖ

Politik
Hafenecker kündigt U-Ausschüsse an
©APA, HELMUT FOHRINGER
Die FPÖ wird im Herbst den Tod des vormaligen Sektionschefs Christian Pilnacek einem Untersuchungsausschuss unterziehen. Das kündigte Generalsekretär Christian Hafenecker in einer Pressekonferenz am Freitag an. Nötig ist die Untersuchung seiner Ansicht nach, da die Selbstkontrollmechanismen in Justiz und Exekutive nicht mehr funktionierten.

Ursprünglich wollten die Freiheitlichen die Causa Pilnacek gemeinsam mit Corona-Maßnahmen in einem gemeinsamen U-Ausschuss unterbringen. Nach einem Veto der Koalition entschied der VfGH, dass diese Verknüpfung nicht zulässig wäre. Es sei nicht möglich, inhaltlich nicht zusammenhängende Sachverhalte zu einem Untersuchungsgegenstand zu vermengen.

Hafenecker kündigte nun für die nächste Plenarsitzung des Nationalrats am 23. September das Einbringen des Pilnacek-U-Ausschuss-Antrags an, dem dann kompakte Untersuchungen folgen sollten. Sobald diese abgeschlossen sind, soll ein weiterer U-Ausschuss beantragt werden, der sich ministerienübergreifend der Corona-Zeit widmen soll.

