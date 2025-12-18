Causa Pilnacek: Pilz verurteilt, Buch soll eingezogen werden

Bundespolizeidirektor Michael Takacs und drei weitere Spitzenpolizisten hatten den Medienprozess gegen die Zack Media GmbH, deren Herausgeber Pilz ist, angestrengt. Der ehemalige Politiker und nunmehrige Publizist muss laut Urteil 15.000 Euro an Takacs zahlen, ebenso viel an jeweils zwei weitere Beamte, einer bekommt 12.000 Euro. Das Gericht hatte den Beschwerdeführern auf voller Linie recht gegeben. Das Urteil muss zudem in der Kronen Zeitung veröffentlicht werden. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, Pilz will gegen das Urteil berufen.

Richter Daniel Potmesil sagte in seiner Urteilsbegründung, dass für ihn bereits nach dem Lesen des Buchs klar gewesen sei, dass objektiv der Tatbestand der üblen Nachrede vorliege. "Aber es geht Ihnen darum", meinte er in Richtung des Verfassers zur Intention, der ÖVP Fehler vorzuhalten. Allerdings habe sich in weiterer Folge die Frage gestellt, ob die erhobenen Vorwürfe wahr seien oder nicht. So sei zwar unbestritten, dass die ÖVP Interesse an der Person Pilnaceks habe. Beweise für eine Beeinflussung der Ermittlungen gebe es aber nicht.