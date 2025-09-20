News Logo
ABO

Berichte über heftige israelische Angriffe in der Stadt Gaza

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Kämpfe im Gazastreifen gehen unvermindert weiter
©AFP, APA, MAYA LEVIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Trotz weltweiter Kritik setzt Israel seine militärische Offensive in der Stadt Gaza mit großer Härte fort. Es gebe schwere Bombardierungen und einen "Ring aus Feuer" in mehreren Teilen der größten Stadt des Küstenstreifens, berichtete das israelische Nachrichtenportal "ynet" unter Berufung auf palästinensische Quellen. Nach Angaben aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen wurden am Samstag mindestens 47 Palästinenser getötet, davon mindestens 31 in der Stadt Gaza.

von

Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht. Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Nach Angaben der israelischen Armee vom Vortag sollen bereits rund 480.000 Palästinenser die Stadt in dem abgeriegelten Küstengebiet verlassen haben. Sie versuchen sich in Richtung der sogenannten humanitären Zone Al-Mawasi im Südwesten des Gazastreifens durchzuschlagen. Vor dem Beginn der Militäroffensive Israels in der Stadt lebten dort rund eine Million Einwohner und Binnenvertriebene des seit bald zwei Jahren andauernden Krieges.

Die Zahl der getöteten Palästinenser seit Kriegsbeginn gibt die Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mit mehr als 65.000 an. Es wird zwar nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterschieden, aber bei den meisten Opfern dürfte es sich um Zivilisten handeln. Israel wirft der Hamas vor, Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen.

Die israelische Armee bekämpft im Gazastreifen die dort herrschende Hamas, die zusammen mit anderen Extremistengruppen am 7. Oktober 2023 bei Massakern in Israel rund 1.200 Menschen tötete und mehr als 250 Menschen verschleppte - und den Krieg damit auslöste.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Autos und Wohnhäuser beschädigt
Politik
Ukraine meldet Tote und Verletzte nach russischen Angriffen
Estland will mit NATO-Partnern beraten
Politik
NATO berät sich wegen russischen Luftraumverletzungen
Ukrainischer Präsident berichtet von Erfolgen an der Front (Archivbild)
Politik
Selenskyj sieht schwere russische Verluste in Ostukraine
Kalifornischer Gouverneur gilt als größter Widersacher Trumps
Politik
Demokrat Newsom: Trump wird keine freie Wahl mehr zulassen
US-Präsident Trump zuversichtlich zu TikTok-Deal mit China
Politik
Trump: Chinesischer Staatschef stimmte Tiktok-Deal zu
Politik
Portugal will noch am Sonntag Palästinenserstaat anerkennen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER