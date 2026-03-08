Bericht: Expertenrat einigte sich auf Khamenei-Nachfolger

Alle Nachrichten, die suggerieren wollten, dass der Expertenrat noch keine Entscheidung getroffen habe, seien Lügen. Nun liege es am Leiter des Sekretariats des Rates zu entscheiden, wann der Nachfolger offiziell bekanntgegeben werde. Khamenei war bei einem israelischen Luftangriff am 28. Februar in Teheran getötet worden.

Gemäß der iranischen Verfassung bestimmen die 88 Geistlichen im Expertenrat das neue Oberhaupt. Nach unbestätigten Berichten gelten Mojtaba Khamenei (56), der Sohn des verstorbenen obersten Führers, sowie Hassan Khomeini (53), der Enkel des Revolutionsführers Ruhollah Khomeini, als die beiden wichtigsten Kandidaten. Der Oberste Führer der Islamischen Republik hat das letzte Wort in allen politischen und militärischen Belangen.