ABO

Bericht: Expertenrat einigte sich auf Khamenei-Nachfolger

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der sogenannte Expertenrat im Iran soll sich einem Bericht zufolge auf einen Nachfolger des getöteten Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei geeinigt haben. Der Name wurde jedoch zunächst nicht bekanntgegeben. "Die Wahl zur Führungsperson hat stattgefunden, und eine Führungsperson wurde ernannt", sagte Alam al-Huda, Mitglied in dem geistlichen Gremium, nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Mehr vom Sonntag.

von

Alle Nachrichten, die suggerieren wollten, dass der Expertenrat noch keine Entscheidung getroffen habe, seien Lügen. Nun liege es am Leiter des Sekretariats des Rates zu entscheiden, wann der Nachfolger offiziell bekanntgegeben werde. Khamenei war bei einem israelischen Luftangriff am 28. Februar in Teheran getötet worden.

Gemäß der iranischen Verfassung bestimmen die 88 Geistlichen im Expertenrat das neue Oberhaupt. Nach unbestätigten Berichten gelten Mojtaba Khamenei (56), der Sohn des verstorbenen obersten Führers, sowie Hassan Khomeini (53), der Enkel des Revolutionsführers Ruhollah Khomeini, als die beiden wichtigsten Kandidaten. Der Oberste Führer der Islamischen Republik hat das letzte Wort in allen politischen und militärischen Belangen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Schafft es Shah vom Rapper zum Regierungschef?
Politik
Partei von Ex-Rapper vor Sieg bei Parlamentswahl in Nepal
Raffinerie in Teheran unter Beschuss
Politik
Israel begann neue Angriffswelle auf Iran
Trump setzt auf Drogenthema zwecks US-Dominanz in Lateinamerika
Politik
Trump hob Militärkoalition gegen Drogenkartelle aus Taufe
Polizeieinsatz in Oslo
Politik
Explosion an US-Botschaft in Oslo - "Keine Verletzten"
Kriegsschäden nach israeliche Angriffen im Libanon
Politik
Israels Armee griff Al-Quds-Kommandanten im Libanon an
Feuerball über Teheran
Politik
Teheran von heftigen Explosionen erschüttert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER