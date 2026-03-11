Schattenreich: Stiftung der Benkos insolvent

Die Laura Privatstiftung hat beim Landesgericht Innsbruck einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Hintergrund sind Zahlungsverpflichtungen aus zwei Schiedssprüchen, in denen die Stiftung zur Zahlung von insgesamt rund einer Milliarde Euro verurteilt wurde.

Nach Angaben des Stiftungsvorstands wurden die Verpflichtungen unter früheren Leitungsgremien eingegangen. Rechtliche Prüfungen hätten ergeben, dass gegen die Schiedssprüche keine ausreichenden Erfolgsaussichten für Rechtsmittel bestehen.

Der seit Anfang 2025 neu besetzte Vorstand hatte zuvor umfangreiche Maßnahmen zur Stabilisierung und Restrukturierung der Stiftungsgruppe eingeleitet und sah eine nachhaltige wirtschaftliche Neuaufstellung bereits in greifbarer Nähe. Durch die nun fälligen Zahlungsverpflichtungen sei die Stiftung jedoch weder zahlungsfähig noch bilanziell solvent.

Der Vorstand erklärte, die begonnene Sanierung daher nicht abschließen zu können. Man wolle das Insolvenzgericht und einen künftigen Insolvenzverwalter bei der bestmöglichen Befriedigung der Gläubiger unterstützen.