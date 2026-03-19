Zahlungsunfähigkeit der Laura Stiftung: Hintergründe und Auswirkungen

Der eigentliche Paukenschlag folgte jedoch bereits Tage zuvor: Die Laura Privatstiftung musste Konkurs anmelden. Damit ist der österreichische Teil der Schattenstruktur im Benko-Universum kollabiert. Hintergrund sind Urteile in internationalen Schiedsverfahren, die die arabischen Geldgeber allesamt gewonnen haben. Die Vorgänge rund um die Stiftung werden nun von einem bestellten Masseverwalter aufgearbeitet. Neben Wirtschaftskriminalisten und Finanzermittlern dürften damit bald auch Insolvenzexperten das Stiftungswerk unter die Lupe nehmen.

Doch zurück zu René Benkos Langeweile. Am 15. Februar stellte er handschriftlich den Antrag, im Tischlereibetrieb der Justizanstalt mitarbeiten zu dürfen. Der Antrag wurde wenig später genehmigt.

An Lesestoffdürfte es ihm dennoch kaum fehlen. Ein weiterer 16-seitiger Zwischenbericht der Soko-Ermittler liegt inzwischen im Signa-Akt der WKStA. Darin geht es erneut um jene von News aufgedeckte Kapitalerhöhung, die als „Geldkarussell“ bekannt wurde. Etliche Millionen sollten kurz vor dem Zusammenbruch der Signa im Jahr 2023 von Benko & Co. über interne Kreditverträge im Kreis geschickt werden und schlussendlich als frisches Eigenkapital der Benko-Stiftung deklariert worden sein.